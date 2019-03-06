



Супергерої серед нас Альпіністи з усього міста сьогодні перетворились на супергероїв, аби створити свято для маленьких пацієнтів дитячої лікарні на вулиці Космічній. Супермен, Людина-павук, Бетмен — дітям влаштували справжнє фантастичне шоу. Мотузки, карабіни та професійне спорядження. І вже за мить над будівлею майорить червоний плащ, а фасад от-от вкриється павутинням. Ні, це не зйомки фантастичного блокбастера. Це зліт супергероїв. Сьогодні вони у дитячій лікарні, аби подарувати маленьким пацієнтам незабутні емоції. Промислові альпіністи, що підкорюють висотні будівлі, сьогодні допомагають маленьким пацієнтам одужати! Жузеф — маленький футболіст. Він лежить у травматологічному відділенні. Хлопець захоплюється супергероями і сам хоче бути схожим на людину-павука. А це Данило. Він багато знає про супергероїв, тож поява улюблених персонажів його приємно здивувала. Мати Данила дуже радіє: її син отримав змогу побачити своїх улюблених персонажів. Ольга працює у медзакладі вже 36 років, але жодного разу не бачила такого шоу. Каже: посмішки на обличчях дітлахів — найбільша радість для медиків. Альпіністи обіцяють, що вже скоро супергерої навідаються і до інших лікарень, аби подарувати гарний настрій пацієнтам з усього міста.

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