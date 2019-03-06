11 канал
7 марта 2019 | 04:47

Стрілянина в центрі міста! Стрілянина в центрі міста!

06 марта 2019 18:08

Сьогодні такі чутки поширились інтернетом у розпал робочого дня. Наші кореспонденти з’ясували: на розі вулиць Старокозацької та Троїцької спецпризначенці КОРДу затримували чотирьох невідомих.

18:02Найніжніші мелодії й бурхливі пориви
17:53Комунальний конфлікт на вулиці Кедрина
17:48Супергерої серед нас
17:44Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
18:38 У стінах Дніпровської Політехніки пройшли шевченківські читання
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Сто тисяч за викритих наркоторговців

06 марта 2019 17:44

Чималі гроші за викритих наркоторговців, які спаплюжили пам’ятник та щойно відреставровані фасади! Сьогодні вночі невідомі рекламою наркотиків спаплюжили не лише зовнішній вигляд будівель в центрі міста, а й постамент Олександру Полю.  За таке хамське відношення до першого почесного громадянина Дніпра мер закликав містян допомогти у пошуках злодіїв. Навіть більше, за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати вандалів — дарує сто тисяч гривень з мерського фонду. У майбутньому такі виплати за громадську активність планують навіть систематизувати.

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