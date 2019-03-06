



Сто тисяч за викритих наркоторговців Чималі гроші за викритих наркоторговців, які спаплюжили пам’ятник та щойно відреставровані фасади! Сьогодні вночі невідомі рекламою наркотиків спаплюжили не лише зовнішній вигляд будівель в центрі міста, а й постамент Олександру Полю. За таке хамське відношення до першого почесного громадянина Дніпра мер закликав містян допомогти у пошуках злодіїв. Навіть більше, за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати вандалів — дарує сто тисяч гривень з мерського фонду. У майбутньому такі виплати за громадську активність планують навіть систематизувати.

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