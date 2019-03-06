



Масштабна пожежа на Дніпропетровщині Їдкий, чорний дим накрив частину Дніпра, Волоське, Чаплі, Любимівку. У селі Кам’янка горів завод пластмасових виробів. Пожежа зайнялася в середині металевого ангара. У ньому знаходилось обладнання, сировина та готова пластикова продукція. Рятувальників працівники викликали із запізненням. Бо спочатку намагалися приборкати полум«я власними силами. Та площа пожежі була настільки великою, що їм це не вдалося. На місці працювало понад півсотні рятувальників та 10 одиниць техніки. Постраждалих на щастя немає. Рятувальники кажуть, на підприємстві нехтували правилами пожежної безпеки. Це і призвело до таких наслідків.

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