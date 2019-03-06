11 канал
7 марта 2019 | 04:46

Стрілянина в центрі міста! Стрілянина в центрі міста!

06 марта 2019 18:08

Сьогодні такі чутки поширились інтернетом у розпал робочого дня. Наші кореспонденти з’ясували: на розі вулиць Старокозацької та Троїцької спецпризначенці КОРДу затримували чотирьох невідомих.

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Масштабна пожежа на Дніпропетровщині

06 марта 2019 17:44

Їдкий, чорний дим накрив частину Дніпра, Волоське, Чаплі, Любимівку. У селі Кам’янка горів завод пластмасових виробів. Пожежа зайнялася в середині металевого ангара. У ньому знаходилось обладнання, сировина та готова пластикова продукція.  Рятувальників працівники викликали із запізненням. Бо спочатку намагалися приборкати полум«я власними силами. Та площа пожежі була настільки великою, що їм це не вдалося. На місці працювало понад півсотні рятувальників та 10 одиниць техніки. Постраждалих на щастя немає. Рятувальники кажуть, на підприємстві нехтували правилами пожежної безпеки. Це і призвело до таких наслідків.

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