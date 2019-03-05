



У стінах Дніпровської Політехніки пройшли шевченківські читання Двісті п’ять років з Дня народження Кобзаря. У Стінах Дніпровської Політехніки пройшли читання віршів з нагоди ювілею Тараса Шевченка. Головним гостем свята став народний артист України та Лауреат Шевченківської премії — Михайло Мельник, який навіть провів невелику лекцію для студентів. Уважно слухали маестро і наші журналісти. Іменини видатного українського поета та художника у навчальному закладі відзначають щороку. І завжди з новою тематикою. Сьогодні — вона про лауреатів Шевченківської премії. Тож не запросити відомого дніпровського лауреата, засновника унікального Театру одного актора Михайла Мельника — просто не змогли. На думку актора, Шевченко чи не найголовніша постать в українській літературі та національній історії загалом. І пам’ятати про день народження та день смерті Кобзаря — повинен кожен українець. І студенти, і викладачі залишились у захваті від виступу митця. Завершились урочистості нагородженням найкращих декламаторів поезії Шевченка.

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