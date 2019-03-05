11 канал
6 марта 2019 | 05:13

Хто і як збільшує популяцію фазанів на Дніпропетровщині? Хто і як збільшує популяцію фазанів на Дніпропетровщині?

05 марта 2019 18:15

Мисливці Дніпропетровщини випустили більш як три сотні фазанів в угіддя області. Таким чином прагнуть поповнити фауну регіону. У найближчі місяці птахи адаптуються до нового середовища, почнуть гніздитися і висиджувати потомство.

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Кримінальне підземелля елітного особняка

05 марта 2019 18:34

Під Дніпром в одному з котеджних селищ — копи викрили банду, яка під землею респектабельного будинку у справжній таємній лабораторії виготовляла наркотики та боєприпаси!  Прибутки вражають — понад три мільйони щомісяця! Свій товар ділки розповсюджували по всій країні. Як спецпризначенці затримували винахідливих кримінальників — дивіться!П’ятнадцять обшуків та потужна нарколабораторія — під елітною садибою! Результат спецоперації департаменту наркозлочинності — понад десять кілограмів речовин, які використовують для створення важких наркотиків. Підпільну лабораторію знаходять у підвалі одного з приватних будинків, у котеджному селищі під Дніпром. У тому ж підвалі разом з нарколабораторією копи знаходять і верстат для створення зброї та боєприпасів. А ще купу грошей — два з половиною мільйони гривень, включно з іноземною валютою. Тепер за розгалужений наркобізнес членам банди світить до восьми років ув’язнення. І конфіскацією усього майна.

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