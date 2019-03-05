



Сьогодні збиралася Рада регіонального розвитку, куди завітав Президент Говорили про важливість децентралізації, підсумовували її досягнення та планували майбутнє. Сьогодні у Дніпрі була зібрана Рада регіонального розвитку. У цій зустрічі взяв участь і Президент. Гарант висловився про дніпровський аеропорт, успіхи інклюзивної освіти та необхідність захищати досягнення реформ. Досягнення децентралізації треба розвивати та захищати. Такий основний меседж Президента, який він озвучив на раді регіонального розвитку. Децентралізацію називають найуспішнішою реформою України. Вона делегувала значні повноваження та ресурси на місця. Й спрямувала інвестиції у розвиток міст та сільських територій. Децентралізація змінила в першу чергу бюджети міст та сільських громад. Подекуди вони зросли в десятки разів. Петро Порошенко зазначив, що децентралізація має перетворитися на потужний двигун, який дасть імпульс економічному зростанню. Члени команди Президента з Дніпропетровської облдержадміністрації поділилися планами до 21 року. Це — продовження поліпшення інфраструктури, будівництво та ремонти. Міський голова Дніпра розповів про те, як відновили будівництво метро та розв’язали проблему з потрощеними лІфтами. Й висловився про необхідність прийняття Кодексу місцевого самоврядування, який має остаточно врегулювати відношення центру й територій. Також Борис Філатов згадав багатостраждальний аеропорт й непевну ситуацію з його відновленням. На питання по аеропорту Президент відповів досить багатозначно — у тому сенсі, що держава має підтримати громаду й захистити її інтереси. Також Петро Порошенко закликав мешканців області подумати про інтереси країни й не вдаватися в пусте політиканство.

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