11 канал
6 марта 2019 | 05:13

Хто і як збільшує популяцію фазанів на Дніпропетровщині? Хто і як збільшує популяцію фазанів на Дніпропетровщині?

05 марта 2019 18:15

Мисливці Дніпропетровщини випустили більш як три сотні фазанів в угіддя області. Таким чином прагнуть поповнити фауну регіону. У найближчі місяці птахи адаптуються до нового середовища, почнуть гніздитися і висиджувати потомство.

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Карколомна аварія

05 марта 2019 18:29

На порожній дорозі не впорався із кермом, вилетів на тротуар та протаранив вітрину магазину! Карколомна аварія у Дніпрі, яка буквально дивом обійшлася без постраждалих.  Адже сталась близько сьомої ранку, коли й пішоходи, і водії лише просиналися. А от молодий керманич шаленого легковика «Honda», який і наробив лиха, вочевидь ще й не лягав. ДТП трапилась на вулиці Образцова — усього в метрі від зупинки громадського транспорту. Під час удару об стіну крамниці з потрощеної автівки красномовно випала пляшка горілки. Чи був водій тверезим та чому вилетів на тротуар — нині з’ясовують поліцейські.

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