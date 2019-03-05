



Карколомна аварія На порожній дорозі не впорався із кермом, вилетів на тротуар та протаранив вітрину магазину! Карколомна аварія у Дніпрі, яка буквально дивом обійшлася без постраждалих. Адже сталась близько сьомої ранку, коли й пішоходи, і водії лише просиналися. А от молодий керманич шаленого легковика «Honda», який і наробив лиха, вочевидь ще й не лягав. ДТП трапилась на вулиці Образцова — усього в метрі від зупинки громадського транспорту. Під час удару об стіну крамниці з потрощеної автівки красномовно випала пляшка горілки. Чи був водій тверезим та чому вилетів на тротуар — нині з’ясовують поліцейські.

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