



Хто і як збільшує популяцію фазанів на Дніпропетровщині? Мисливці Дніпропетровщини випустили більш як три сотні фазанів в угіддя області. Таким чином прагнуть поповнити фауну регіону. У найближчі місяці птахи адаптуються до нового середовища, почнуть гніздитися і висиджувати потомство. В нашому регіоні ці пернаті, кажуть мисливці, добре прижилися і розмножились, тому вже не є рідкісними. Після тривалої подорожі ці красені трошки дезорієнтовані, але готові освоювати свободу. Це — Солонянський район, тут порослі очеретом балки та поодинокі дерева — місця ідеальні для проживання фазанів. Зазвичай вони ховаються у високій траві та виводять там пташенят. Але випуск фазанів — то півсправи. Тепер протягом найближчих місяців мисливці оберігатимуть птахів від небезпеки. А поки тривають заморозки, для фазанів спорудили спеціальні годівниці, які завжди наповнені свіжим кормом. Випуск фазанів у дику природу це щорічний захід, до якого долучається багато мисливців. Адже вважають, що фауну України треба постійно поповнювати. Результат очевидний: звичайні фазани, яких ще п’ятдесят років тому тут взагалі не було, активно розмножились і зустрічаються по всій області. Тим часом, в області ще місяць тому завершилась таксація — це підрахунок кількості диких тварин в регіоні. Всі документи підписані та передані до Агенції лісових ресурсів України, тож мисливці сподіваються, що у жовтні сезон полювання на парнокопитних розпочнеться вчасно.

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