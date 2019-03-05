



У Дніпрі відкрився справжній офіс благодійності «Крамничка доброти». Вже близько трьох місяців у Дніпрі працює справжній благодійний офіс, куди можна приносити одяг, взуття та дитячі іграшки. Усі отримані речі надходять тим, кому вони справді необхідні. «Крамничка» вже стала відомою на всю Україну. А її засновниця творить добро далеко за межами Дніпра. У житловому будинку на Вознесенській, 25, розташований маленький офіс «Крамнички доброти». Серед пакунків порпається її засновниця та добра фея за сумісництвом. Пані Галина почала займатися благодійністю близько п’яти років тому — щороку жінка вітає дітлахів із Днем Миколая, розвозить одяг по дитбудинках та інтернатам. У «Крамничці» збирають речі для малозабезпечених та багатодітних родин, а ще переселенців, матерів-одиначок та людей з інвалідністю. Щоб отримати допомогу, необхідно обов’язково надати документи, які підтверджують статус. На одного члена сім’ї можна отримати не більше п«яти речей та звертатися лише двічі на рік. А вже у березні офіс планують перетворити на справжній магазин. Поки що „Крамничка“ існує на кошти пані Галини. Але філії благодійного офісу вже планують відкрити по всій Україні. Зараз пані Галина допомагає мешканцям аж семи областей. А нещодавно, розповідає, отримала одяг навіть із Львівської області. Та не відстають у благодійності й дніпряни. Через знайомих та соцмережі про „Крамничку доброти“ дізналася і пані Світлана. До Дніпра разом із сином жінка приїхала у 2014 році з Луганської області. Переїзд змінив її життя, але зараз вона займається улюбленою справою — доглядає за собаками. У «Крамничці» взяла дві пари взуття, зимову куртку та теплі штани. Дещо обрала й для сина. До благодійного офісу приходить й пані Юлія. Куди звертатися по допомогу, їй підказали у церкві. Жінка сама виховує одинадцятирічну дочку, здебільшого для неї і шукає речі. Щоб отримати допомогу або подарувати речі, варто лише написати на сторінку у соцмережі «Крамнички доброти». Адреси сторінок у Фейсбук та Інстаграм вже на ваших екранах. Зараз тут особливо чекають на дитячий одяг. FACEBOOKE: @KRAMNICHKADOBROTI INSTAGRAM: @KRAMNICHKADOBROTI

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