11 канал
5 марта 2019 | 00:11

Трагедія у Кам'янському Трагедія у Кам’янському

04 марта 2019 18:09

Там на пожежі у приватному будинку загинула дворічна дівчинка. Трьох малолітніх дітей батьки залишили вдома самих. Двох хлопчиків із задимленого приміщення до приїзду надзвичайників врятував сусід. 

18:13Тендітні жінки, які пліч-о-пліч з чоловіками на передовій
18:10Не зарплата, а справжній квест — спробуй виживи!
18:06Густий стовп диму на півміста, масштабна евакуація людей
18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:40Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень
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Чоловік зачинився вдома з гранатою та погрожує її підірвати

04 марта 2019 18:14

Такий тривожний виклик копи отримали минулими вихідними. На місце одразу прибули патрульні, медики, вибухотехніки та спецпризначенці «КОРДу».   Поліція миттю евакуювала жителів усього під’їзду. Силовики, тим часом, провели штурм квартири. «Смертника» затримали, але в ході обшуку в помешканні жодних вибухових пристроїв не виявили. Згодом з«ясували — виклик був хибний. Тепер псевдопідривнику загрожує аж до шести років позбавлення волі.

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