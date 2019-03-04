



Чоловік зачинився вдома з гранатою та погрожує її підірвати Такий тривожний виклик копи отримали минулими вихідними. На місце одразу прибули патрульні, медики, вибухотехніки та спецпризначенці «КОРДу». Поліція миттю евакуювала жителів усього під’їзду. Силовики, тим часом, провели штурм квартири. «Смертника» затримали, але в ході обшуку в помешканні жодних вибухових пристроїв не виявили. Згодом з«ясували — виклик був хибний. Тепер псевдопідривнику загрожує аж до шести років позбавлення волі.

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