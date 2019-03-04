



Тендітні жінки, які пліч-о-пліч з чоловіками на передовій Саме вони — героїні нової серії проекту «Заради них». У Дніпрі презентували виставку фоторобіт про жінок — учасниць бойових дій. На світлинах — 6 українських амазонок, які покинули мирне життя та пішли боронити рідну землю.

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