11 канал
5 марта 2019 | 00:12

Трагедія у Кам'янському Трагедія у Кам’янському

04 марта 2019 18:09

Там на пожежі у приватному будинку загинула дворічна дівчинка. Трьох малолітніх дітей батьки залишили вдома самих. Двох хлопчиків із задимленого приміщення до приїзду надзвичайників врятував сусід. 

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Не зарплата, а справжній квест — спробуй виживи!

04 марта 2019 18:10

3640 гривень зарплата сімейного лікаря. Платіжка, яку нещодавно показала на своїй сторінці в Фейсбук молодий медик з Дніпра, спричинила хвилю обурення.  Лікарі по всій країні почали оприлюднювати відомості по своїх зарплатних листах. І в них не все так райдужно, як кажуть чиновники. Міський департамент охорони здоров’я вирішив не стояти осторонь скандалу й надав свої пояснення по ситуації з прибутками медиків.

Ось вона — платіжка, яку показала усій Україні сімейний лікар Оксана Паньковик. Зі стажем в медицині 5 років вона отримує мінімалку. Зараз лікарю вдалося набрати 370 декларацій. У центрі первинної меддопомоги вона працює менше року. Все вірно — каже представник департаменту. Бо декларацій мало, а зарплата залежить від їхньої кількості. Лікар, який має максимум підписаних декларацій — виглядає ось так. Це Ігор Волох, працює 40 років. Й про реформу первинної медицини він позитивної думки. Каже — багато чого вона спростила й розставила по своїх місцях. Й додала лікарям грошей. До пана Ігоря пацієнти приїздять й з інших районів Дніпра. В амбулаторію, де він працює, й звертатися приємно — усе новеньке. У тому — велика заслуга керівника медзакладу. Задоволена умовами й зарплатою у цьому центрі й молодий лікар Дарина Бугай. Вона працює один рік. За цей час підписала 1370 декларацій. З січня центри первинної допомоги Дніпра отримують гроші від національної служби здоров’я. Цього року це 370 мільйонів гривень. Що на 80 млн більше ніж торік. Зараз медики мають розглянути й підписати колективні договори, які остаточно врегулюють зарплати сімейних лікарів. А кого вони не влаштовують — департамент нікого не вмовлятиме. Там кажуть — лікарів сімейників у місті достатньо. Але Оксані, яка оприлюднила свою зарплатню сімейного лікаря, чомусь таки почали погрожувати й вимагати її прибрати фото. Хоча вже зрозуміло, що її випадок — не поодинокий — у фейсбуку повно її колег по нещастю. Оксана каже що вона не боїться, адже втрачати їй нічого. Зараз вона працює ще на двох роботах, у тому числі бере нічні зміни в дитячій лікарні. Й лише гадає — скільки ще в неї вистачить на все це сил?

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