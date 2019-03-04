11 канал
5 марта 2019 | 00:11

Густий стовп диму на півміста, масштабна евакуація людей Густий стовп диму на півміста, масштабна евакуація людей

04 марта 2019 18:06

Перекриті копами дороги та понад півсотні рятувальників! Потужне полум’я охопило і ледь не знищило центральний ринок міста — просто у розпал робочого дня.

18:14Чоловік зачинився вдома з гранатою та погрожує її підірвати
18:13Тендітні жінки, які пліч-о-пліч з чоловіками на передовій
18:10Не зарплата, а справжній квест — спробуй виживи!
18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:40Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень
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Трагедія у Кам’янському

04 марта 2019 18:09

Там на пожежі у приватному будинку загинула дворічна дівчинка. Трьох малолітніх дітей батьки залишили вдома самих. Двох хлопчиків із задимленого приміщення до приїзду надзвичайників врятував сусід.  А наймолодшу — вже непритомну — згодом знайшли рятувальники. Дитина попри всі зусилля медиків померла у лікарні. У медзакладі наразі перебувають двоє її братиків. Рятувальники припускають: причиною пожежі могли стати ігри дітей із сірниками. Чи притягуватимуть батьків до відповідальності стане відомо після з’ясування остаточних причин трагедії.

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