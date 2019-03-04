



Трагедія у Кам’янському Там на пожежі у приватному будинку загинула дворічна дівчинка. Трьох малолітніх дітей батьки залишили вдома самих. Двох хлопчиків із задимленого приміщення до приїзду надзвичайників врятував сусід. А наймолодшу — вже непритомну — згодом знайшли рятувальники. Дитина попри всі зусилля медиків померла у лікарні. У медзакладі наразі перебувають двоє її братиків. Рятувальники припускають: причиною пожежі могли стати ігри дітей із сірниками. Чи притягуватимуть батьків до відповідальності стане відомо після з’ясування остаточних причин трагедії.

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