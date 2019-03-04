11 канал
5 марта 2019 | 00:11

Трагедія у Кам'янському Трагедія у Кам’янському

04 марта 2019 18:09

Там на пожежі у приватному будинку загинула дворічна дівчинка. Трьох малолітніх дітей батьки залишили вдома самих. Двох хлопчиків із задимленого приміщення до приїзду надзвичайників врятував сусід. 

18:14Чоловік зачинився вдома з гранатою та погрожує її підірвати
18:13Тендітні жінки, які пліч-о-пліч з чоловіками на передовій
18:10Не зарплата, а справжній квест — спробуй виживи!
18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:40Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень
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Густий стовп диму на півміста, масштабна евакуація людей

04 марта 2019 18:06

Перекриті копами дороги та понад півсотні рятувальників! Потужне полум’я охопило і ледь не знищило центральний ринок міста — просто у розпал робочого дня.  Боротися із вогнем пожежним довелося понад чотири години. А збитків — лише за найскромнішими підрахунками — вже на понад півтора мільйона. Серед версій — і навмисний підпал.

Центральний ринок Кривого Рогу, самий розпал робочого дня. За щільною стіною з вогню та диму — полум’я один за одним знищує цілі павільйони. Задимлення настільки сильне, що копам доводиться перекривати рух однією з центральних вулиць та терміново евакуйовувати — через загрозу вибуху. Першою зайнялася крамниця дрібних товарів, потім полум’я перекинулося на інші магазини. А от невдоволені працівники одного з магазинів стверджують — пожежа розпочалася з електрощитової. А рятувальники — втрачали час — намагаючись загасити полум’я не піною, а звичайною водою. У боротьбі із пожежею задіяли майже півсотні рятувальників з чотирьох пожежних частин. Впоратися з вогнем не могли протягом аж чотирьох годин. Крамниця мобільних телефонів, взуттєвий магазин, аптека та кілька ломбардів. Загалом полум’ям знищено майно підприємців на більш ніж трьох сотнях квадратних метрів. Що насправді стало причиною займання, підпал, необережність або несправність електроприладів — наразі встановлюють у поліції. Лише за найскромнішими підрахунками, внаслідок пожежі підприємці отримали збитків на понад півтора мільйона гривень.

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