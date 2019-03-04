



Густий стовп диму на півміста, масштабна евакуація людей Перекриті копами дороги та понад півсотні рятувальників! Потужне полум’я охопило і ледь не знищило центральний ринок міста — просто у розпал робочого дня. Боротися із вогнем пожежним довелося понад чотири години. А збитків — лише за найскромнішими підрахунками — вже на понад півтора мільйона. Серед версій — і навмисний підпал. Центральний ринок Кривого Рогу, самий розпал робочого дня. За щільною стіною з вогню та диму — полум’я один за одним знищує цілі павільйони. Задимлення настільки сильне, що копам доводиться перекривати рух однією з центральних вулиць та терміново евакуйовувати — через загрозу вибуху. Першою зайнялася крамниця дрібних товарів, потім полум’я перекинулося на інші магазини. А от невдоволені працівники одного з магазинів стверджують — пожежа розпочалася з електрощитової. А рятувальники — втрачали час — намагаючись загасити полум’я не піною, а звичайною водою. У боротьбі із пожежею задіяли майже півсотні рятувальників з чотирьох пожежних частин. Впоратися з вогнем не могли протягом аж чотирьох годин. Крамниця мобільних телефонів, взуттєвий магазин, аптека та кілька ломбардів. Загалом полум’ям знищено майно підприємців на більш ніж трьох сотнях квадратних метрів. Що насправді стало причиною займання, підпал, необережність або несправність електроприладів — наразі встановлюють у поліції. Лише за найскромнішими підрахунками, внаслідок пожежі підприємці отримали збитків на понад півтора мільйона гривень.

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