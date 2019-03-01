На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.
Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
01 марта 2019 18:42
Від початку 2017 року в Україні діє послуга «шлюб за добу». У нашій області за цей період нею скористалися понад дві тисячі пар. Одружитися в надкороткий термін можуть будь-які повнолітні громадяни. Для цього треба надати свої паспорти. Людям, які вже перебували у шлюбі — пред’явити свідоцтво про розлучення. Для іноземців необхідні ті ж документи, але з перекладом на українську. Оплата реєстратора становить 1700 гривень, обов’язкове держмито — 85 копійок. Одружитися за добу мешканці області можуть у Кам’янському, Кривому Розі та Нікополі. У Дніпрі таку послугу надають у чотирьох місцях.