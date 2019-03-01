



Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень Також відремонтували частину дитсадків та наповнили їх сучасними іграшками. Дніпрі підбили підсумки роботи дошкІльної освіти за минулий рік. Також, звітують чиновники, у нашому місті вдалося повністю змінити систему харчування дітей. На краще. Бо останнім часом скарг від батьків на меню та якість продуктів не надходить. Обіцяють також вирішувати і кадрові питання. Та заохочувати молодих педагогів йти працювати до дитсадків.

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