Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень

На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.
Також відремонтували частину дитсадків та наповнили їх сучасними іграшками. Дніпрі підбили підсумки роботи дошкІльної освіти за минулий рік. Також, звітують чиновники, у нашому місті вдалося повністю змінити систему харчування дітей. На краще. Бо останнім часом скарг від батьків на меню та якість продуктів не надходить. Обіцяють також вирішувати і кадрові питання. Та заохочувати молодих педагогів йти працювати до дитсадків.