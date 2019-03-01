11 канал
1 марта 2019 | 20:21

Шумахери - стережіться! Шумахери — стережіться!

01 марта 2019 18:32

На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.

18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:38Газівники ображаються
18:35Відпустили під заставу, а вони знову взялися за старе
18:29Такі небезпечні «лизуни»
19:23Щоб за вивісками було видно архітектуру
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Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень

01 марта 2019 18:40

Також відремонтували частину дитсадків та наповнили їх сучасними іграшками.  Дніпрі підбили підсумки роботи дошкІльної освіти за минулий рік.  Також, звітують чиновники, у нашому місті вдалося повністю змінити систему харчування дітей. На краще. Бо останнім часом скарг від батьків на меню та якість продуктів не надходить. Обіцяють також вирішувати і кадрові питання. Та заохочувати молодих педагогів йти працювати до дитсадків.

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