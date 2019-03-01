Газівники ображаються

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1 марта 2019 | 20:21
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Шумахери — стережіться!01 марта 2019 18:32
На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.
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