11 канал
1 марта 2019 | 20:21

Шумахери - стережіться! Шумахери — стережіться!

01 марта 2019 18:32

На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.

18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:40Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень
18:35Відпустили під заставу, а вони знову взялися за старе
18:29Такі небезпечні «лизуни»
19:23Щоб за вивісками було видно архітектуру
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Газівники ображаються

01 марта 2019 18:38

Дніпровці не допускають їх у квартири для встановлення індивідуальних лічильників. Мовляв, декому вигідніше платити за блакитне паливо по нормам.  Між тим, до 2021 року Дніпрогаз має сто відсотково забезпечити населення приборами обліку. Про це навіть є відповідний закон. Наразі з чотирьохсот тисяч абонентів, яким постачають паливо у Дніпрі та Дніпровському районі, 17 відсотків досі не мають лічильників.

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