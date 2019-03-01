11 канал
1 марта 2019 | 20:21

Шумахери - стережіться! Шумахери — стережіться!

01 марта 2019 18:32

На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок.

18:42Послугою «шлюб за добу» скористалися понад дві тисячі пар
18:40Оновили харчоблоки на 10 мільйонів гривень
18:38Газівники ображаються
18:29Такі небезпечні «лизуни»
19:23Щоб за вивісками було видно архітектуру
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Відпустили під заставу, а вони знову взялися за старе

01 марта 2019 18:35

Викрадали елітні машини просто з під-носа заможних власників. На Дніпропетровщині поліція затримала групу автокрадіїв. Їхня здобич — щонайменше десять машин, ціна на які перевищує один, а подекуди - й два мільйони гривень.  На авто класу «люкс» полювали біля торгових центрів. За якою схемою діяли грабіжники та чи вдалося повернути крадене — деталі в сюжеті наших кореспондентів.

Кривий Ріг, місцевий торговий центр. На фото — щойно затримані автокрадії. Їх взяли на гарячому, коли ті намагалися угнати чергову елітну машину. Для цього використовували кодграббер. Цей пристрій дистанційно зчитує унікальний код сигналізації та дає повний доступ до автівки. Потім власникам пропонували повернути машини за грошову винагороду, або продавали. Кримінальний бізнес організували жителі Дніпропетровщини 26 та 32 років. 2017го їх вже затримували за крадіжки авто люксових марок. Тоді суд відпустив їх під заставу. Вчора крадіїв знову взяли під варту та встановили заставу — трохи менше мільйона гривень. Правоохоронці перевіряють, чи були у чоловіків спільники. Також встановлюють їхню причетність до аналогічних злочинів на Дніпропетровщині та в інших областях. З 10 викрадених автомобілей в них вилучили чотири, ще 2 самостійно викупили жертви угонів. Експерти ж радять ставити своє авто тільки на стоянки, або паркуватись під камерами спостереження. Одної сигналізації недостатньо. Убезпечити машину допоможуть сучасні протиугонні комплекси. Вартість таких комплексів — від 10 000 гривень. Нагадаємо, 2018го на Дніпропетровщині викрали понад 600 машин та мотобайків.

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