



Шумахери — стережіться! На Дніпропетровщині з’явились труками. Це сертифіковані прилади, що вимірюють швидкість руху авто. З грудня пости контролю за швидкісним режимом запрацювали по всій країні. В області таких приладів лише три, але копи кажуть, що це лише початок. Ось так і виглядає той самий трукам за допомогою якого останні два місяці патрульні контролюють швидкісний режим на трасах області. Прилад фіксує порушників на дистанції до тисячу двісті метрів. І, коли автівка потрапляє у зону досяжності, правоохоронці отримують знімок. Траса Дніпро-Кривий Ріг. Двоє правоохоронців озброєні трукамом та жезлом для зупинки автівок. Це і є патруль, який щодня контролює там швидкісний режим. Фіксація порушення відбувається за декілька секунд. Перед початком роботи прилад налаштовують вручну — відповідно швидкісних обмежень на конкретній ділянці траси. І після цього трукам автоматично реагує тільки на порушників, як доказ — фото та відеофіксація. Ми знаходимося біля населеного пункту. Цей водій перевищив швидкість на 25 кілометрів на годину. Чоловік свою вину визнає. Мовляв, з поверненням таких патрулів — на наших дорогах має стати хоч трохи безпечніше. Покарання за таке перевищення швидкості — штраф у розмірі двохсот п’ятдесяти п’яти гривень. Якщо ж режим порушено більш, ніж на 50 км. на годину — сума пені збільшується вдвічі. Щоб не потрапити на гачок псевдокопів, водії мають право запитати документи на трукам. А патрульні — без сперечань їх надати. Проте у трукама є й недоліки. Прилад не фіксує номер порушника у темряві. Тобто, на погано освітлених ділянках контролювати швидкісний режим не вдасться. Загалом починаючи з грудня патрульні склали більш як триста протоколів за перевищення швидкості.

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