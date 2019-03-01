



Такі небезпечні «лизуни» Опинилися в лікарні після гри з саморобними «лизунами». Шестеро учнів однієї з дніпровських шкіл були шпиталізовані з підозрою на гостре отруєння. Лизуни, зроблені власноруч, в школу принесла десятирічна дівчинка й поділилася з однокласниками. Вже незабаром дітям стало зле. Запах від саморобних іграшок був такий, що педагоги викликали рятувальників та фахівців з санепіднагляду. Нудота, запаморочення та біль в животі. З такими симптомами карети швидкої допомоги зі школи доправили четверокласників в шосту дитячу лікарню Дніпра. Медики підозрювали гостре отруєння невідомим речовинами. Втім, на щастя, побоювання лікарів не підтвердилися. Працівники школи все ще не можуть відійти від того, що відбувалося днем раніше. Розповідають: учениця на перерві дістала «лизуни», виготовлені вдома власноруч. І стала гратися з однокласниками. Вчитель почув їдкий неприємний запах і одразу вивів дітей на вулицю. Втім, шістьом школярам все ж стало зле. Наразі в ситуації правоохоронці все ще розбираються в ситуації. Кажуть: складу злочину тут немає, втім такі випадки — неприпустимі. Відомо, що під час виготовлення лизунів, дитина використовувала побутову хімію, клей та загущувач. Зараз в інтернеті схожих інструкцій — безліч. До речі, зі слів директора школи, батьки дитини, яка виготовила небезпечні іграшки, своєї провини в цій ситуації не бачать. На їхню думку, навпаки — «лизуни» пахли приємно. Тим часом, в лікарні все ще залишається одна дівчинка. На щастя, жодних загроз її життю немає. Всі інші школярі вже вдома, під наглядом батьків.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



