



Щоб за вивісками було видно архітектуру У грудні минулого року були прийняті «Правила розміщення реклами на фасадах». Уже цієї весни у місті має розпочатися справжня боротьба, щоб за вивісками було видно архітектуру. Нові вимоги стосуються як житлових будинків, так і офісів і торговельних центрів. Рекламодавці повинні будуть прибрати старі вивіски, і замінити їх новими. Розмір та форма визначатимуться залежно від площі та типу будівлі. На початку минулого століття на проспекті Поля звели будинок Бокка, за прізвищем його власника. Автором проекту став катеринославський архітектор Дітріх Тіссен. Ось так будівля виглядала на кресленні. Протягом минулих років на місці будинку з’явився торговельний центр. Зараз він геть обвішаний рекламою. Саме із таким плюндруванням архітектури у Дніпрі і планують покінчити. Вже у квітні до власників вивісок на фасадах почнуть приходити інспектори від департаменту торгівлі та реклами. Їхнє завдання — попередити про необхідність змінити рекламу, щоб вона не перекривали архітектурні елементи. Адже подекуди прагнення привабити клієнта доходить до абсурду. Та виявляється, люди настільки звикли до калейдоскопа реклами навколо себе, що вже її й не помічають. Проте багатьох дніпрян така кількість оголошень, якими обклеєне буквально все місто, дратує. У мерії обіцяють — цієї весни Дніпро почне змінюватись. З власниками, які підуть на контакт, обіцяють обходитись лояльно. А тих, кого вигляд міста не турбує, навіть штрафуватимуть, доки реклама не буде належного вигляду та розміру.

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