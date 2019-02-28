11 канал
1 марта 2019 | 00:46

У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці

28 февраля 2019 19:08

Полярний дослідник Отто Шмідт — проти борця за вільну Україну Степана Бандери. Дніпру потрібна вулиця Степана Бандери… Таку ідею вже певний час просуває частина дніпровських активістів.

19:22Учні дніпровської школи отруїлися саморобними іграшками -«лизунами»
19:19Студенти ДНУ оголосили бойкот викладачці й місяць не ходять на заняття
19:14Будинки з лахміття, зграї собак та величезні гори сміття
19:03Керівник приватної клініки жорстоко обрізав дерева, які затуляли його вивіску
19:14Дніпро оголошує війну рослинам, які викликають алергію
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Щоб за вивісками було видно архітектуру

28 февраля 2019 19:23

У грудні минулого року були прийняті «Правила розміщення реклами на фасадах». Уже цієї весни у місті має розпочатися справжня боротьба, щоб за вивісками було видно архітектуру.  Нові вимоги стосуються як житлових будинків, так і офісів і торговельних центрів. Рекламодавці повинні будуть прибрати старі вивіски, і замінити їх новими. Розмір та форма визначатимуться залежно від площі та типу будівлі.

На початку минулого століття на проспекті Поля звели будинок Бокка, за прізвищем його власника. Автором проекту став катеринославський архітектор Дітріх Тіссен. Ось так будівля виглядала на кресленні. Протягом минулих років на місці будинку з’явився торговельний центр. Зараз він геть обвішаний рекламою. Саме із таким плюндруванням архітектури у Дніпрі і планують покінчити. Вже у квітні до власників вивісок на фасадах почнуть приходити інспектори від департаменту торгівлі та реклами. Їхнє завдання — попередити про необхідність змінити рекламу, щоб вона не перекривали архітектурні елементи. Адже подекуди прагнення привабити клієнта доходить до абсурду. Та виявляється, люди настільки звикли до калейдоскопа реклами навколо себе, що вже її й не помічають. Проте багатьох дніпрян така кількість оголошень, якими обклеєне буквально все місто, дратує. У мерії обіцяють — цієї весни Дніпро почне змінюватись. З власниками, які підуть на контакт, обіцяють обходитись лояльно. А тих, кого вигляд міста не турбує, навіть штрафуватимуть, доки реклама не буде належного вигляду та розміру.

 

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 4 С°

Ветер: 11,11 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 11,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.73
 RUB   0.41
 USD   26.86
00:55НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:25Провокатор
02:10НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+