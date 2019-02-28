Учні дніпровської школи отруїлися саморобними іграшками -«лизунами»
28 февраля 2019 19:22
Наразі шестеро дітей шпиталізовані. За попередньою інформацією, «лизунів» вдома виготовив з підручних засобів один з постраждалих. В іграшку хлопець додав клей «момент». Матеріали за фактом отруєння чотирикласників, правоохоронці вже внесли до журналу єдиного обліку. Поліція просить батьків бути уважними! В мережі інтернет викладено багато рецептів саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.