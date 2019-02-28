11 канал
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У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці

28 февраля 2019 19:08

Полярний дослідник Отто Шмідт — проти борця за вільну Україну Степана Бандери. Дніпру потрібна вулиця Степана Бандери… Таку ідею вже певний час просуває частина дніпровських активістів.

19:23Щоб за вивісками було видно архітектуру
19:19Студенти ДНУ оголосили бойкот викладачці й місяць не ходять на заняття
19:14Будинки з лахміття, зграї собак та величезні гори сміття
19:03Керівник приватної клініки жорстоко обрізав дерева, які затуляли його вивіску
19:14Дніпро оголошує війну рослинам, які викликають алергію
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Учні дніпровської школи отруїлися саморобними іграшками -«лизунами»

28 февраля 2019 19:22

Наразі шестеро дітей шпиталізовані. За попередньою інформацією, «лизунів» вдома виготовив з підручних засобів один з постраждалих. В іграшку хлопець додав клей «момент».  Матеріали за фактом отруєння чотирикласників, правоохоронці вже внесли до журналу єдиного обліку. Поліція просить батьків бути уважними! В мережі інтернет викладено багато рецептів саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.

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