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У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці

28 февраля 2019 19:08

Полярний дослідник Отто Шмідт — проти борця за вільну Україну Степана Бандери. Дніпру потрібна вулиця Степана Бандери… Таку ідею вже певний час просуває частина дніпровських активістів.

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Студенти ДНУ оголосили бойкот викладачці й місяць не ходять на заняття

28 февраля 2019 19:19

Скандал у головному виші Дніпра! Студенти-міжнародники Дніпровського національного університету оголосили бойкот викладачці англійської мови — вже місяць не відвідують її заняття. Мовляв, професорка всіляко принижує їх на лекціях.  Студенти неодноразово зверталися до керівництва університету, аби їм замінили викладача. Втім, все — безрезультатно. Натомість викладачка, яка опинилася в епіцентрі подій, каже, що це наклеп! І готова відстоювати власні честь та гідність у суді.

Сьогодні в цій аудиторії, за розкладом, мала б бути лекція з англійської мови. Втім, в навчальній кімнаті тільки викладачка. Студенти вже місяць не відвідують заняття Елли Петрівни. Збунтувалися студенти третього та четвертого курсів проти професорки та завідувачки кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей. Кажуть: викладачка просто не дає їм нормально навчатися. Ставиться до студентів суб’єктивно, занижує оцінки. Та й взагалі до всього чіпляється. Студенти неодноразово писали колективне звернення до ректора університету з проханням змінити їм викладача. Ось це — останнє. Оскільки реакції на колективний лист не було, вирішили просто бойкотувати професорку. Від безвиході. Та, схоже, студентів нарешті почули. Проректор ДНУ запевнив журналістів: з ситуації вихід знайдено. Студентів такий варіант цілком задовольнив. А ось у професора Гончаренко власна правда. Каже: слова студентів ніщо інше, як наклеп! Елла Петрівна свою честь та гідність готова відстоювати у суді — вже працює з юристами над позовом. Також професорка звернулася до освітнього омбудсмена з проханням захистити її права. Тим часом, в ситуації продовжують розбиратися і керівники вишу.

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