



Будинки з лахміття, зграї собак та величезні гори сміття Все це — за кількадесят метрів від парку. Поселення ромів біля автовокзалу роками допікає місцевим й лякає перехожих. Цілими багатодітними родинами безхатьки живуть в антисанітарії, постійно поповнюючи запаси відходів. 81-річний Микола Іванович не стримуючи емоцій розповідає про сусідство із ромами. Скаржиться, ті зносять сміття з усієї округи. Відходи приваблюють цілі зграї собак. Біди, каже пенсіонер, почалися декілька років тому. Тоді землю поруч з його двором начебто викупив невідомий, а роми, мовляв, захопили приватну територію. За декілька метрів — парк Пам’яті та Примирення. Перехожих гори сміття обурюють, а ромський табір взагалі — лякає. Роми живуть за високим металевим парканом. Потрапити туди справа не з простих. Викликаємо копів. Разом з правоохоронцями нам вдається потрапити всередину. Те що приховував високий паркан, шокує навіть досвідчених слідчих. Купи сміття, помиї, повна антисанітарія та будинки, що зліпили з того що було. У цих так би мовити оселях тут живуть зо два десятки ромів, кажуть, просто не мали іншого виходу. У родині Марії троє дітей. Згадує, як десять років тому вони приїхали на Дніпропетровщину з Закарпаття. Там, каже, страшна повінь забрала їхнє житло. Гори сміття, пояснює, це їхня можливість вижити. Багато хто в цьому таборі не має навіть паспортів, не кажучи вже про документи на житло та землю. Ділянка, де мешкають роми, знаходиться у комунальній власності. У міськраді розповідають: 10 років тому її здали в оренду приватній фірмі під будівництво ділового центру. Наприкінці 2014-го строк оренди сплив. Його не подовжують, поки що. З горе-орендарями не можуть розпрощатися через одну напівзруйновану будівлю. Запевняють: справа має зрушити з мертвої точки вже незабаром. Адже Парк Пам’яті та примирення, який знаходиться поруч, передали у підпорядкування міськраді. Там обіцяють почати переговори із власником земельної ділянки, бо така антисанітарія поруч з парком мерію не влаштовує. Шукатимуть максимально прийнятне рішення для всіх. Після візиту нашої знімальної групи, на місце виїхали соціальні працівники. Ромам пообіцяли допомогти із документами. Яка буде подальша доля ромів? Наразі чекаємо повну відповідь на наш запит до міських соціальних служб.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



