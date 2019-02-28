



У Дніпрі точиться битва петицій за перейменування вулиці Полярний дослідник Отто Шмідт — проти борця за вільну Україну Степана Бандери. Дніпру потрібна вулиця Степана Бандери… Таку ідею вже певний час просуває частина дніпровських активістів. Вони створили петицію про перейменування вулиці Шмідта, яка набрала необхідну кількість голосів. Однак, є й противники таких змін — й не менш активні. Цій вулиці приблизно 150 років. І до 1934-го вона називалась Гімнастична. Потім її перейменували на честь радянського полярника Отто Шмідта. Та найближчим часом все може змінитися.І вулиця отримає нове ім’я — на честь Степана Бандери. Ініціатор перейменування — Кирило Дороленко. Чоловік розповідає: активісти вже протягом кількох років борються за те, аби ім’я лідера організації українських націоналістів з’явилося на мапі Дніпра. Та знайти спільну мову з міською владою не вдавалося. Тож вирішили створити петицію, аби їхній голос нарешті почули. Й саме вулицю Шмідта обрали невипадково. Слідом за цією петицією одразу з’являється й інша — проти перейменування. Її автор В’ячеслав Єрмолаєв. І для нього Степан Бандера надто суперечлива особистість. Петиції «за» та «проти» перейменування набрали необхідну для розгляду кількість голосів — по тисячі. Тож обидві потрапили на стіл робочої групи міськради. Після тривалих суперечок, там вирішили: заради об’єктивності поцікавитися думкою місцевих мешканців. Вулиця проходить через два райони — Чечелівський і Центральний. Тож їхніх жителів і кличуть на громадські слухання. Ми теж вирішили спитати — як ставляться містяни до можливого перейменування вулиці зі Шмідта на Степана Бандери. Історики ж кажуть: і Отто Шмідт, і Степан Бандера мають право на те, аби вулиці носили їхні імена. Обидва булим непересічними особистостями. Один — відомий дослідник Арктики та Полярного кола, що все життя присвятив науці. Інший — боровся за вільну, незалежну Україну до останнього дня свого життя. Бути чи не бути вулиці Шмідта вулицею Степана Бандери — вирішуватимуть депутати міськради. Комісія з перейменування надасть їм свої рекомендації . Та чи візьмуть їх до уваги, так само як і результати громадських слухань — останнє слово буде лише за народними обранцями.

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