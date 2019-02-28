



Керівник приватної клініки жорстоко обрізав дерева, які затуляли його вивіску Стовпи — замість декоративних дерев! Керівник приватної стоматології на вулиці Гусенка відчув особливе натхнення й обпиляв молоді дерева, що ростуть поряд з клінікою. Місцеві обурені — ці дерева вирощували цілих десять років. Люди впевненні: таким чином зубний лікар намагався зробити більш помітною свою вивіску. Це — катальпи. Декоративні дерева які навесні рясно вкриваються білими пахучими квітами. Десяток таких росте тут, на вулиці Гусенка. Точніше росли, адже більшу половину вже перетворили на ось такі стовпи. Цю алею мешканці сусіднього будинку висадили ще десять років тому. І тільки два роки як дерева почали квітувати. Тому на зухвалу обрізку люди відреагували праведним гнівом. А ось цим чоловікам доручили вивезти обпиляні гілки. Від них дізнаємось — припущення місцевих жителів небезпідставні. Керівник стоматології, на диво, не сперечався. Мовляв, дійсно сам все й обрізав. Лікар не має біологічної освіти, але чомусь певен — така обрізка деревам лише на користь. Однак, якщо дерева все ж пропадуть — стоматолог з бензопилкою пообіцяв: власним коштом висадити нові. На підтвердження своїх чесних намірів показує папірець. Це такий собі гарантійний лист до ОСББ, в якому знаходиться клініка. Екологи оптимістичних поглядів керівника клініки не розділяють. Мовляв, обрізання проведено з грубими порушеннями. Після такого дерево ризикує взагалі загинути! Тож цілком можливо, що стоматологу доведеться саджати людям нові дерева. Проте, на думку еколога, у цих катальп ще є шанс, якщо за ними правильно доглядати надалі. Або хоча б зафарбувати місця зрізів фарбою, аби туди не потрапили шкідливі бактерії.

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