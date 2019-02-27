За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,
Дніпро оголошує війну рослинам, які викликають алергію
27 февраля 2019 19:14
Міські депутати прийняли програму зі знищення амброзії. Втілюватимуть її протягом п’яти років. Амброзію будуть масово викошувати, а пустирі, балки й звалища обробляти біологічно активними засобами. В програмі й цілодобовий моніторинг повітря за допомогою спеціальних пасток для пилку. Також обіцяють безкоштовно вакцинувати алергіків. П’ятирічна програма зі знищення амброзії обійдеться бюджету Дніпра у вісімдесят чотири мільйони гривень. Двадцять п’ять планують витратити вже цього року. До боротьби з рослиною залучатимуть й мешканців Дніпра — спеціальна комісія контролюватиме, аби власники земельних ділянок у місті прибирали амброзію.