



На ціну ліків можна поскаржитися Із січня цього року в аптеках України можна обміняти або повернути придбані ліки. Однак лише ті, чия якість викликає сумніви. З письмовою заявою та чеком слід звернутись до Держлікслужби. Її обласне відділення знаходиться у Дніпрі, на Соборній площі, 4. Там препарат передадуть на незалежну експертизу, яка й визначить, наскільки він є якісним. Також можна поскаржитись на аптеку, яка продає так звані «соціальні» ліки з націнкою більш як 25%. Вартість інших препаратів необмежена. Якщо ж ви вважаєте ціни здирницькими, звертатися слід до Держпродспоживслужби. Однак не варто очікувати, що там зможуть вплинути на ситуацію.

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