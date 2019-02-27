11 канал
28 февраля 2019 | 00:37

Цькування дітей в школі - це правопорушення Цькування дітей в школі — це правопорушення

27 февраля 2019 18:52

За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,

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На ціну ліків можна поскаржитися

27 февраля 2019 19:03

Із січня цього року в аптеках України можна обміняти або повернути придбані ліки. Однак лише ті, чия якість викликає сумніви. З письмовою заявою та чеком слід звернутись до Держлікслужби.  Її обласне відділення знаходиться у Дніпрі, на Соборній площі, 4. Там препарат передадуть на незалежну експертизу, яка й визначить, наскільки він є якісним. Також можна поскаржитись на аптеку, яка продає так звані «соціальні» ліки з націнкою більш як 25%. Вартість інших препаратів необмежена. Якщо ж ви вважаєте ціни здирницькими, звертатися слід до Держпродспоживслужби. Однак не варто очікувати, що там зможуть вплинути на ситуацію.

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