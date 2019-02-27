На ціну ліків можна поскаржитися

За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,
Із січня цього року в аптеках України можна обміняти або повернути придбані ліки. Однак лише ті, чия якість викликає сумніви. З письмовою заявою та чеком слід звернутись до Держлікслужби. Її обласне відділення знаходиться у Дніпрі, на Соборній площі, 4. Там препарат передадуть на незалежну експертизу, яка й визначить, наскільки він є якісним. Також можна поскаржитись на аптеку, яка продає так звані «соціальні» ліки з націнкою більш як 25%. Вартість інших препаратів необмежена. Якщо ж ви вважаєте ціни здирницькими, звертатися слід до Держпродспоживслужби. Однак не варто очікувати, що там зможуть вплинути на ситуацію.