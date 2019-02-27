Топонімічна дискримінація

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28 февраля 2019 | 00:37
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Цькування дітей в школі — це правопорушення27 февраля 2019 18:52
За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,
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