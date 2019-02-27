



З пістолетом-запальничкою прийшов обчистити ломбард Така кримінальна подія сталася у центрі Нікополя. Спочатку зловмисник видавав себе за покупця. Протягом сорока хвилин він двічі приходив прицінюватися. Вже потім — погрожував зброєю, проте не справжньою. І хоча камери спостереження того дня у ломбарді не працювали, нападника правоохоронці все ж таки затримали. Ось такий пістолет-запальничку можна придбати в будь-якій сувенірній крамниці Нікополя. Дорослий чоловік знайшов їй інше призначення. Озброївшись запальничкою він виніс із ломбарду дві золоті прикраси та втік на авто. Розбійний напад на ломбард на проспекті Трубників стався близько шостої вечора. Продавець, яка того дня працювала, не очікувала лиха. Каже: нападник видавав себе за звичайного покупця і цікавився золотом. Як тільки жінка показала золоті ланцюжки, зловмисник пригрозив їй пістолетом. Потім — вирвав з рук дві прикраси і втік. Через скло продавець не роздивилася, що то була не справжня зброя, а звичайна запальничка. Але коли оговталася — зателефонувала в поліцію, яка і затримала втікача. Зловмисником виявився 42-річний житель Марганцю. Раніше неодноразово засуджений за пограбування. Перед камерою чоловік про розбій розповідати відмовився. Після затримання у нападника знайшли лише один золотий ланцюжок. Від поліції відомо: за розбій із пістолетом-запальничкою чоловік може сісти за ґрати на сім років.

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