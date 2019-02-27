



Цькування дітей в школі — це правопорушення За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків, так би мовити, на грані. Тож як визначити, що конфлікт в школі — це саме булінг й правильно йому протидіяти? Закрили дитину одну в класі, штовхають й щипають?, обзивають?, підглядають в роздягальні або навіть просто — перевісили на інший гачок куртку чи віднімають речі… Якщо це відбувається систематично — так, це булінг. Слово з англійської, де «bull» — то «бик». Тварина агресивна, яка є взірцем поведінки хіба що у спорті. Але не у школі. Що власне й затвердив закон від 18 грудня 2018 про. Ним внесені зміни в адміністративний кодекс. Але зміни зазнав й закон про освіту. Протидіяти булінгу відтепер прямий обов’язок адміністрації школи. До нової ролі директори поки не звикли. В групі «Освіта Дніпра», яка об’єднує десятки тисяч батьків міста, знають, наприклад, про такий випадок. Дуже показова ситуація стався минулої осені. Діти-другокласники цькували однолітка з подачі власних батьків й при потуранні адміністрації. Адже його мати відмовилася здавати гроші в шкільні фонди. Випадок дуже типовий, каже Влад, якому довелося стати свідком цих розборок. Заява в поліцію, скарга в департамент, присутність юриста — й пристрасті вщухли. Дитину залишили у спокої. Це також типово. Адже розголос зазвичай припиняє булінг. Новачки, диваки, товсті, худі, красиві й бідні, двієчники та ботаніки, заїки та конопаті. На прицілі в булера може опинитися будь-хто. А що ми мали вдіяти? - типова відмовка від вчителів, коли їм закидають бездіяльність у випадках булінгу. Але місце, де педагогів саме вчать визначати такі явища та запобігати їм. Що таке булінг з власного шкільного минулого пояснює Анна Карпеченкова, керівник відділу ювенальної превенції поліції області. Мабуть, в кожного з нас на пам’яті є така історія. Тим простіше донести до вчителів, що новомодне слово «булінг» означає явище, яке процвітало в школах завжди. Але сьогодні адміністрація вже не може сказати — ми тут ні до чого. Зі скаргами про булінг батьки тепер мають йти до директора. А той зобов’язаний повідомити поліцію й зібрати комісію, яка вже розбиратиметься. Якщо цього не зроблять, суд може призначити директору штраф або громадські роботи. Педагоги здебільшого позитивної думки про антибулінговий закон. Вік настання адміністративної відповідальності — 16 років. Якщо булер молодше, до суду притягнуть його батьків або опікунів. У випадку, коли булінг матиме тяжкі наслідки, поліцейські кваліфікуватимуть їх як кримінальні правопорушення. Мова йде про крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень або найстрашніше — доведення до самогубства.

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