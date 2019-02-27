



Без світла та опалення у напівзруйнованій будівлі Мешканці гуртожитку паперової фабрики, живуть у таких умовах з початку місяця. Сьогодні вони вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровського відділення фонду держмайна. Люди вимагають змінити балансоутримувача свого гуртожитку. Нагадаємо, власник, якому належить будинок — не виходить на зв’язок. Та має сотні тисяч боргу за комунальні послуги. Два десятки мешканців гуртожитку паперової фабрики, що на вулиці Каспійській шістнадцять, не у силах стримати гнів. Ще з листопада люди сидять без опалення. А два тижні тому їх відрізали й від світла. Люди відразу звернулися до фонду держмайна з проханням надати нового балансоутримувача. І спочатку посадовці згодились. Мовляв — усе , що потрібно — знайти підприємство, яке дасть свою згоду. Однак буквально через декілька днів — на мешканців гуртожитку чекала відмова. У міськраді ж запевняють — прийняти гуртожиток на свій баланс — готові. Однак тільки за наявності повного переліку наступних документів : • звернення балансоутримувача на ім’я міського голови щодо передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста; • технічна і правовстановлююча документація на на цей об’єкт; • бухгалтерська документація для складання фінансового плану на подальшу експлуатацію гуртожитку. На усі скандування мешканців гуртожитку у держмайні ніяк не реагували, тому люди вирішили самостійно пробитись до начальства. Та ніхто з керівництва до людей не вийшов. Лише представниця начальника , в якої була формальна відповідь. Проте така пропозиція замерзаючих мешканців гуртожитку — не влаштовує. Люди готові навіть ночувати під стінами фонду держмайна, доки їхня ситуація не зрушиться з мертвої точки. Тож, як мінімум до наступного понеділка ситуація з гуртожитком не зміниться. Та чим довше цілі сім’ї сидять без тепла та світла — тим радикальнішими стають їхні думки.

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