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Цькування дітей в школі - це правопорушення Цькування дітей в школі — це правопорушення

27 февраля 2019 18:52

За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,

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В академії музики триває Європейський музичний форум

26 февраля 2019 19:14

Європейський музичний форум відкрився гранд-концертом за участю зірок, солістів відомих європейських оркестрів. Але і й в нас є колектив, що відповідає рівню цих виконавців. Це симфонічний оркестр «Фестиваль»,  якій підготував й представив початок міжнародної програми.

Симфонічна балада «Гражина» українського композитора Бориса Лятошинського якнайкраще підходить до відкриття музичного форуму. Адже на ньому зустрічаються люди із різними поглядами на класику і дуже важливо завдати тональність спілкування. Симфонія створена за твором Адама Міцкевича, тому драматургічна і зрозуміла не лише професійним музикантам. А в залі зібралася різна публіка, в тому числі за віком. Фестивалі «Музика без меж», що ось вже десятий рік влаштовує на своєму просторі академія музики імені Глінки, стала прикрасою культурного життя Дніпра. Європейський музичний форум у рамках фестивалю підтриманий програмою мера міста «Культурна столиця». Форум стає майданчиком зустрічі із вже знайомими зірковими виконавцями, такими, як піаніст В’ячеслав Попругин, скрипаль Антон Бараховський, співачка Ютта-Марія Бьонерт. Ці солісти прикрашають європейські оркестри. На форумі звучать також й нові фестивальні імена. Саксофоніст Олександр Суаяр вперше в Україні й приємно, що саме у Дніпрі. Із сучасним твором музикант вийде на сцену 27 лютого. Солістка Штутгартської опери Ютта-Марія Бьонерт виконала «Чотири останні пісні Ріхарда Штрауса». Ключ для розкриття секретів пісень — це переклад текстів, віршів Генріха Гейне. Вони є в кожній програмці. Невтомно грає симфонічний оркестр «Фестиваль» й один за одним виходять на сцену солісти. Ті, кого зараз можна почути лише на Європейському музичному форумі в Дніпрі. Програма форуму розрахована на три дні й кожна година наповнена музичними відкриттями.

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