11 канал
28 февраля 2019 | 00:37

Цькування дітей в школі - це правопорушення Цькування дітей в школі — це правопорушення

27 февраля 2019 18:52

За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,

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19:03На ціну ліків можна поскаржитися
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18:59З пістолетом-запальничкою прийшов обчистити ломбард
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Як допомогти та не нашкодити учорашнім АТОвцям?

26 февраля 2019 19:10

Перетворити військовий досвід на власний успіх. Як правильно допомагати тим, хто пройшов горнило війни. Цьому у Дніпрі протягом кількох днів навчатиме всесвітньо відомий американський психолог, автор методик та програм з реабілітації військових Френк П’юселік.

У залі понад дві сотні слухачів. Це волонтери, медики, колишні бійці і члени їхніх родин. Серед них і Яна Ільченко, військовий психолог. Вона працює з бійцями на передовій. Та для того, аби потім допомогти їм повернутися до мирного життя, потрібні геть інші знання. За ними й прийшла. Його позивний — Капітан Лихо. Він провів майже 1, 5 роки на передовій. Тому розуміє наскільки важливі такі тренінги. Вадим Горбенко розповідає: його бійці і досі звертаються до нього за порадою чи допомогою. Тому хоче навчитися як краще допомогти хлопцям знайти себе. Цьому, і не тільки, всіх охочих вчитимуть досвічені тренери. Розкажуть, як правильно спілкуватися з тими, хто пройшов бойові дії. Як допомогти їм знайти себе у мирному житті, пережити постравматичний стрес. Та головне при цьому — не нашкодити. Адже робота з ветеранами потребує особливих навичок, які має далеко не кожен психолог. Головний спікер — Френк П’юселік. Автор унікальної методики з реабілітації колишніх бійців, всесвітньо відомий психолог, вчений. Френк і сам колишній ветеран бойових дій. Йому знадобилося 17 років аби повернутися до нормального життя. Тоді й методик реабілітації не було. Тож він взявся за справу сам. Тренінг проходитиме шість днів. Це — перший модуль 36-денного курсу. Усьог ж, аби опанувати методику, може піти до двох років.

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