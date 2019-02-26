



Як допомогти та не нашкодити учорашнім АТОвцям? Перетворити військовий досвід на власний успіх. Як правильно допомагати тим, хто пройшов горнило війни. Цьому у Дніпрі протягом кількох днів навчатиме всесвітньо відомий американський психолог, автор методик та програм з реабілітації військових Френк П’юселік. У залі понад дві сотні слухачів. Це волонтери, медики, колишні бійці і члени їхніх родин. Серед них і Яна Ільченко, військовий психолог. Вона працює з бійцями на передовій. Та для того, аби потім допомогти їм повернутися до мирного життя, потрібні геть інші знання. За ними й прийшла. Його позивний — Капітан Лихо. Він провів майже 1, 5 роки на передовій. Тому розуміє наскільки важливі такі тренінги. Вадим Горбенко розповідає: його бійці і досі звертаються до нього за порадою чи допомогою. Тому хоче навчитися як краще допомогти хлопцям знайти себе. Цьому, і не тільки, всіх охочих вчитимуть досвічені тренери. Розкажуть, як правильно спілкуватися з тими, хто пройшов бойові дії. Як допомогти їм знайти себе у мирному житті, пережити постравматичний стрес. Та головне при цьому — не нашкодити. Адже робота з ветеранами потребує особливих навичок, які має далеко не кожен психолог. Головний спікер — Френк П’юселік. Автор унікальної методики з реабілітації колишніх бійців, всесвітньо відомий психолог, вчений. Френк і сам колишній ветеран бойових дій. Йому знадобилося 17 років аби повернутися до нормального життя. Тоді й методик реабілітації не було. Тож він взявся за справу сам. Тренінг проходитиме шість днів. Це — перший модуль 36-денного курсу. Усьог ж, аби опанувати методику, може піти до двох років.

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