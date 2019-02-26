



Застарілий автопарк та купа порушень у довісок Представники облдержадміністрації провели перевірку Лівобережної автостанції. На цьому наполягали мешканці Піщанки, для яких дорога до Дніпра після зміни перевізника перетворилася на справжнісенький жах. Інспектори збилися з рахунку, фіксуючи порушення. Що у свій захист кажуть перевізники — чули наші кореспонденти. Перевірку інспектори почали з двісти дев’ятого маршруту, який курсує між Дніпром та Піщанською ОТГ. Він разом з двісті шістдесят третім й став причиною звернення мешканців Новомосковського району до облдержадміністрації. Порушення помітні неозброеним оком. А в довісок ще й запаски просто у салоні! Ось що означає — використовувати вільне місце по максимуму. Та це ще квіточки. Ягідки були у документах. Точніше — у їхній відсутності. За офіційною інформацією на двісті дев’ятому маршруті має працювати перевізник Новомосковська АТП, однак у цього водія — папери іншого. За поясненнями далеко йти не довелося. Директор компанії тут як тут. Однак документів, які підтверджують факт оренди, — жодного. Лише банальні відмовки. А це вже серйозне порушення. Через солідну кількість недоліків представники інспекції прийняли рішення провести детальну перевірку двісті дев’ятого маршруту вже окремо. І у випадку повторних зауважень на перевізника чекає чималий штраф. Наступним інспектували двісті тридцять п’ятий маршрут , який курсує між Дніпром та Межовою. Тут водії досі їздять на невеличких маршрутках-спринтерах. І знов не обійшлося без порушень. Усі порушення інспектори вносять до бланків перевірки. Кожний транспортний засіб, який має хоча б один серйозний недолік, знімається з маршруту. За сьогодні встигли перевірити лише декілька перевізників. Однак, у планах представників обласної адміністрації — провести повну ревізію Лівобережної автостанції.

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