



Методи омолодження дерев у місті непокоять екологів Шкода чи допомога? У Дніпрі триває омолодження зелених насаджень. Лише за минулий рік комунальники зрубали понад дві тисячі дерев. Висадили — майже стільки ж. А от омолодили близько чотирьох тисяч одиниць зелених насаджень. Однак, що такі процедури корисні — згодні далеко не всі. У дворі на Яворницького, 4 обрізають одразу чотири дерева. Комунальники кажуть — заявка надійшла від мешканців. На місце виїхала спеціальна комісія, яка і визначила, які дерева треба омолодити. У «Зеленбуді» запевняють: навіть коли дерева повністю залишають без гілок, їм це не шкодить. Адже є три ступені омолодження. Залежно від стану і породи насадження і визначають, наскільки кардинально «оголять» крону. Мешканці цього двору кажуть: якщо дерева спилюватимуть не повністю, а прибиратимуть лише гілки, вони не проти. Однак чи насправді таке глибоке омолодження йде на користь природі? Адже здебільшого після процедури на дереві не побачиш жодної гілочки. Після омолодження у місті залишаються ось такі стовбури дерев. Але фахівці кажуть: після такого кардинального обрізання зелені насадження починають лише хворіти та помирати. Вони не даватимуть ані достатньої кількості кисню, ані банального затінку у спекотний період. Еколог запевняє: омолодження дерев у нашому місті відбувається вкрай дивно. І навіть суперечить Правилам утримання зелених насаджень у населених пунктах України. На місці пан Борис показує: одні лиш стовбури залишились від цілком здорових дерев. А буквально у кількох метрах недоторканими ростуть такі, що становлять реальну загрозу. Еколог певен: комунальники банально спилюють усе, що заважає дістатися до справді непотрібних гілок. А по-друге, це ще й непоганий бізнес. Фахівці застерігають: такими темпами за десять років у місті зникне більша частина дерев. Адже кількість нових насаджень поки що не компенсує втрати. Незабаром це може спричинити серйозний удар по екосистемі.

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