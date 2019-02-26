За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,
Дітей від кору щеплюють, а от де узяти вакцини дорослим?
26 февраля 2019 18:59
Епідемія кору шириться Україною. Більш як три тисяч захворілих та дев’ять летальних випадків від ускладнень кору цьогоріч вже зафіксувало Міністерство охорони здоров’я. Від корової пневмонії на початку лютого померла й мешканка Кривого Рогу. Наразі єдиний спосіб захистити себе і не допустити епідемії — робити щеплення. У департаменті охорони здоров’я Дніпра заспокоюють: лікарні повністю забезпечені вакциною для дітей. А що ж робити дорослим?
Вже рік Україна намагається побороти кір. Але хвороба поширюється. В західних областях та столиці — ситуація критична. Б’ють на сполох і медики Дніпропетровщини. У дві тисячі вісімнадцятому кількість захворілих зросла аж на 40 відсотків! А цьогоріч сталося те, чого боялися найбільше. Від ускладнень кору — пневмонії — у лікарні Кривого Рогу померла сорокашестирічна жінка. Лікарі вкотре нагадують: від хвороби захищає тільки вакцинація. І якщо вакциною для дітей амбулаторії забезпечені, то знайти її дорослим — практично місія нездійсненна. Так, зробити щеплення вирішив Сергій. Обдзвонив всі аптеки — результатів жодних. Ми теж вирішили придбати вакцину в аптечних мережах Дніпра. Телефонуємо представнику однієї з найбільших аптечних мереж. Тож, у пошуках рушаємо в одну з міських амбулаторій. Одразу в реєстратурі нам кажуть, що вакцини для дорослих тут немає. Інформацію підтверджує і лікар. Виходить замкнуте коло. В аптеці вакцини немає, в амбулаторії — не виділяють для дорослих. Де ж її шукати зовсім не зрозуміло. У департаменті охорони здоров’я стверджують: вони контролюють лише постачання вакцини від МОЗу — а ці препарати розраховані тільки для дітей та груп ризику — військових, медиків, педагогів та тих, хто контактував з хворими. Щоб прояснити ситуацію, ми відправили інформаційний запит в Міністерство охорони здоров’я. Втім, МОЗ жодним чином не може вплинути на аптечні мережі. Мовляв, це комерційна діяльність, у яку міністерство не втручається. Проте, речник Міністерства охорони здоров’я запевнив: сімейні лікарі все ж зобов’язані з’ясувати, потрібне людині вакцинування чи ні. У разі відсутності антитіл до кору — таки мають зробити щеплення безкоштовно. Чому цього не роблять у Дніпрі — питання відкрите. Тож, якщо лікар необґрунтовано відмовляє вакцинувати проти кору, в МОЗ радять звертатися до головного лікаря медзакладу, якщо й той нічого не зробив — скаржитися в управління охорони здоров’я. Доки з вакцинами для дорослих якась плутанина, медики закликають робити щеплення дітям! Для них з вакциною в Дніпрі та області точно все гаразд.