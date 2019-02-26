



Дітей від кору щеплюють, а от де узяти вакцини дорослим? Епідемія кору шириться Україною. Більш як три тисяч захворілих та дев’ять летальних випадків від ускладнень кору цьогоріч вже зафіксувало Міністерство охорони здоров’я. Від корової пневмонії на початку лютого померла й мешканка Кривого Рогу. Наразі єдиний спосіб захистити себе і не допустити епідемії — робити щеплення. У департаменті охорони здоров’я Дніпра заспокоюють: лікарні повністю забезпечені вакциною для дітей. А що ж робити дорослим? Вже рік Україна намагається побороти кір. Але хвороба поширюється. В західних областях та столиці — ситуація критична. Б’ють на сполох і медики Дніпропетровщини. У дві тисячі вісімнадцятому кількість захворілих зросла аж на 40 відсотків! А цьогоріч сталося те, чого боялися найбільше. Від ускладнень кору — пневмонії — у лікарні Кривого Рогу померла сорокашестирічна жінка. Лікарі вкотре нагадують: від хвороби захищає тільки вакцинація. І якщо вакциною для дітей амбулаторії забезпечені, то знайти її дорослим — практично місія нездійсненна. Так, зробити щеплення вирішив Сергій. Обдзвонив всі аптеки — результатів жодних. Ми теж вирішили придбати вакцину в аптечних мережах Дніпра. Телефонуємо представнику однієї з найбільших аптечних мереж. Тож, у пошуках рушаємо в одну з міських амбулаторій. Одразу в реєстратурі нам кажуть, що вакцини для дорослих тут немає. Інформацію підтверджує і лікар. Виходить замкнуте коло. В аптеці вакцини немає, в амбулаторії — не виділяють для дорослих. Де ж її шукати зовсім не зрозуміло. У департаменті охорони здоров’я стверджують: вони контролюють лише постачання вакцини від МОЗу — а ці препарати розраховані тільки для дітей та груп ризику — військових, медиків, педагогів та тих, хто контактував з хворими. Щоб прояснити ситуацію, ми відправили інформаційний запит в Міністерство охорони здоров’я. Втім, МОЗ жодним чином не може вплинути на аптечні мережі. Мовляв, це комерційна діяльність, у яку міністерство не втручається. Проте, речник Міністерства охорони здоров’я запевнив: сімейні лікарі все ж зобов’язані з’ясувати, потрібне людині вакцинування чи ні. У разі відсутності антитіл до кору — таки мають зробити щеплення безкоштовно. Чому цього не роблять у Дніпрі — питання відкрите. Тож, якщо лікар необґрунтовано відмовляє вакцинувати проти кору, в МОЗ радять звертатися до головного лікаря медзакладу, якщо й той нічого не зробив — скаржитися в управління охорони здоров’я. Доки з вакцинами для дорослих якась плутанина, медики закликають робити щеплення дітям! Для них з вакциною в Дніпрі та області точно все гаразд.

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