За булінг тепер карають штрафом та виправними роботами. В Україні вже є перший висновок суду по цій статті у бориспільській школі — там дитина визнала свою провину і її батьки відбулися покаранням у 850 гривень. У Дніпрі та області заяв щодо вчинення булінгу поки не було. Але є кілька випадків,
Кредит на 13 мільйонів євро аби оновити парк тролейбусів
26 февраля 2019 18:58
Через два роки електротранспорт зможе конкурувати з приватними перевізниками. А через три — мешканці нашого міста взагалі забудуть, що таке «маршрутка». Ось такі амбітні плани в очільників Дніпра. КП «Дніпровський електротранспорт» взяло в кредит тринадцять мільйонів євро на закупівлю новеньких тролейбусів з низькою підлогою та автономним ходом. Завдяки цьому в Дніпрі планують запустити два нові тролейбусні маршрути та один подовжити. Кредит беруть на дванадцять років, та у планах виплатити гроші значно раніше.