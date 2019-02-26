



Кредит на 13 мільйонів євро аби оновити парк тролейбусів Через два роки електротранспорт зможе конкурувати з приватними перевізниками. А через три — мешканці нашого міста взагалі забудуть, що таке «маршрутка». Ось такі амбітні плани в очільників Дніпра. КП «Дніпровський електротранспорт» взяло в кредит тринадцять мільйонів євро на закупівлю новеньких тролейбусів з низькою підлогою та автономним ходом. Завдяки цьому в Дніпрі планують запустити два нові тролейбусні маршрути та один подовжити. Кредит беруть на дванадцять років, та у планах виплатити гроші значно раніше.

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