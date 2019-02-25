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25 февраля 2019 18:38

З такими вимогами мешканці населених пунктів Новомосковського району увірвалися до Дніпропетровської обласної адміністрації. Люди обурені якістю транспортування, скаржаться на графік руху й небезпечні автобуси.
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Український народний… мюзикл

25 февраля 2019 18:49

У музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка нова вистава зі знайомою назвою «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». До гоголівського сюжету тут зверталися неодноразово, але це буде нова історія.  Принаймні, в цьому запевняє режисер-постановник.

Змусити танцювати диригента може лише нова музика. Її автором є Володимир Назаров. Він же режисер вистави «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Це вже п’ята його вистава на цій сцені. Кожна стає явищем у театральному житті міста. Постановник сподівається, що успіх чекає й на «Вечори». Режисер розкрив один з секретів: все що відбувається на сцені, буде представлено з точки зору одного з персонажів. Відверто кажучи — негативного. Роль Біса грає Ігор Томілов, відомий, як виконавець головних ролей у попередніх виставах Назарова. А головною збірною командою другорядних персонажів — є пліткарки. Що збирають інформацію по селу, ну й співають, звичайно. Режисер визначив жанр вистави як мюзикл. Це ж означає — буде багато емоцій, як у драматичній грі, так і у вокалі. Кажуть, крім музики, що нагадує народну і виконанням не викликає труднощів, буде багато пісень іншого напрямку, що називають іноді «шансоном». Деякі персонажі також відповідають стилю. Різні за жанром пісні, дуже незвичні, красиві декорації. Все це має вплинути на глядача, розвинути його фантазію та викликати добрі емоції. Бо це весела історія.

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