За парти — у поважному віці

Університет третього покоління у Дніпрі знову відкрив свої двері для людей, які завжди прагнуть опановувати нові знання. Це унікальна міська програма, котра залучає пенсіонерів до навчання з цікавих для них дисциплін. Перша у цьому році лекція з психології сімейних відносин відбулась напередодні.

Відмінниця свого курсу Ольга Куплевацька із гордістю показує списаний дрібним почерком конспект з психології. Ця дисципліна, запевняє, для неї особлива, адже допомагає у стосунках із родиною. В актовому залі Університету імені Альфреда Нобеля — сьогодні яблуку ніде впасти. Лекція з психології, до того ще й перша у цьому році, зібрала справжній аншлаг. Психологія, правознавство, іноземні мови, комп’ютерна грамотність, користування смартфонами. В цьому році поважним студентам обіцяють нову насичену програму. Викладачі — досвідчені педагоги дніпровських вишів. Але Університет 3-го покоління це не тільки лекції та практичні заняття, а ще й багато культурно-спортивних заходів протягом усього року. Для того, щоб стати студентом Універистету третього покоління, потрібно звернутися до профільного департаменту міськради з паспортом та пенсійним посвідченням.

Усі консультації за телефоном, який ви бачити на своїх екранах.

ТЕЛЕФОН: 093 134-46-69



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