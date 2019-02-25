11 канал
26 февраля 2019 | 18:50

Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі

25 февраля 2019 18:38

З такими вимогами мешканці населених пунктів Новомосковського району увірвалися до Дніпропетровської обласної адміністрації. Люди обурені якістю транспортування, скаржаться на графік руху й небезпечні автобуси.
18:49Український народний… мюзикл
18:43Лише чотирнадцять шкіл у Дніпрі вважаються безпечними
18:40Міжнародний досвід для дніпровських спеціалістів
18:34Загальнонаціональний страйк проти корупції та рейдерських схем
18:54Співачка з Нікополя бере участь у відборі на конкурс «Євробачення»
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За парти — у поважному віці

25 февраля 2019 18:46

Університет третього покоління у Дніпрі знову відкрив свої двері для людей, які завжди прагнуть опановувати нові знання. Це унікальна міська програма, котра залучає пенсіонерів до навчання з цікавих для них дисциплін.  Перша у цьому році лекція з психології сімейних відносин відбулась напередодні.

Відмінниця свого курсу Ольга Куплевацька із гордістю показує списаний дрібним почерком конспект з психології. Ця дисципліна, запевняє, для неї особлива, адже допомагає у стосунках із родиною. В актовому залі Університету імені Альфреда Нобеля — сьогодні яблуку ніде впасти. Лекція з психології, до того ще й перша у цьому році, зібрала справжній аншлаг. Психологія, правознавство, іноземні мови, комп’ютерна грамотність, користування смартфонами. В цьому році поважним студентам обіцяють нову насичену програму. Викладачі — досвідчені педагоги дніпровських вишів. Але Університет 3-го покоління це не тільки лекції та практичні заняття, а ще й багато культурно-спортивних заходів протягом усього року. Для того, щоб стати студентом Універистету третього покоління, потрібно звернутися до профільного департаменту міськради з паспортом та пенсійним посвідченням.

Усі консультації за телефоном, який ви бачити на своїх екранах.

 ТЕЛЕФОН: 093 134-46-69

 

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