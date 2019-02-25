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26 февраля 2019 | 18:50

Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі

25 февраля 2019 18:38

З такими вимогами мешканці населених пунктів Новомосковського району увірвалися до Дніпропетровської обласної адміністрації. Люди обурені якістю транспортування, скаржаться на графік руху й небезпечні автобуси.
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Лише чотирнадцять шкіл у Дніпрі вважаються безпечними

25 февраля 2019 18:43

В освітніх закладах Дніпра почали встановлювати турнікети та системи відеоспостереження. Завдяки цьому можна не лише контролювати дітей, а й створити для них абсолютно захищений освітній простір, переконані міські посадовці.  

В січні сімдесят третю школу Дніпра обладнали системами безпеки. На вході — турнікети. Тепер в школу учні можуть зайти тільки за перепустками. Також є відеокамери. Стороння людина на територію школи тепер зайти не може. Камери розташували і в коридорах. Вони мають датчики руху. Відеозапис починається, тільки-но людина потрапляє в об’єктив. Відзняте зберігається два місяці на шкільному сервері. Таким змінам батьки школярів радіють. Кажуть: це, звісно, у першу чергу — безпека. Втім, також така система дисциплінує дітей. Незабаром інформацію з відеокамер у школах передаватимуть в єдиний ситуаційний центр Дніпра. Там в режимі реального часу за камерами спостерігатиме окремий спеціаліст. Вже він, в разі необхідності, зможе миттєво відреагувати і викликати до закладів патрульних, медиків чи рятувальників. До дві тисячі двадцять другого року такими системами безпеки обіцяють обладнати всі школи міста. За все сплатить міський бюджет.

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