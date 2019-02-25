



Міжнародний досвід для дніпровських спеціалістів Це — Новокодацьке районне відділення обласного бюро судово-медичної експертизи, що неподалік четвертої лікарні. Саме тут вирішили створити тренінговий центр для спеціалістів, головне завдання яких — встановити особу людини по її останках. Учасники повинні отримати повноцінну базу знань для якісної роботи у сфері судово-медичної експертизи. Надважливе це саме для дніпровських фахівців. Адже зовсім поряд -зона бойові дій. І наразі залишається більше сотні неідентифікованих загиблих військовослужбовців. Тож, зарубіжний досвід має допомогти у розв’язанні цієї проблеми. Тренінги проходитимуть у три етапи. Спершу — лекції від представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Далі — польові тренування. Тобто, імітація розкопок, сортування біологічних знахідок та безпосередньо робота у лабораторії. Фахівці судово-медичної експертизи кажуть: головне їхнє завдання — подарувати хоч краплину заспокоєння родичам загиблого, які не знають про його долю. Адже кожна людина потребує належного поховання.

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