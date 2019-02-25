11 канал
26 февраля 2019 | 18:50

Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі

25 февраля 2019 18:38

З такими вимогами мешканці населених пунктів Новомосковського району увірвалися до Дніпропетровської обласної адміністрації. Люди обурені якістю транспортування, скаржаться на графік руху й небезпечні автобуси.
18:49Український народний… мюзикл
18:46За парти — у поважному віці
18:43Лише чотирнадцять шкіл у Дніпрі вважаються безпечними
18:34Загальнонаціональний страйк проти корупції та рейдерських схем
18:54Співачка з Нікополя бере участь у відборі на конкурс «Євробачення»
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Міжнародний досвід для дніпровських спеціалістів

25 февраля 2019 18:40

Це — Новокодацьке районне відділення обласного бюро судово-медичної експертизи, що неподалік четвертої лікарні. Саме тут вирішили створити тренінговий центр для спеціалістів, головне завдання яких — встановити особу людини по її останках.  Учасники повинні отримати повноцінну базу знань для якісної роботи у сфері судово-медичної експертизи. Надважливе це саме для дніпровських фахівців. Адже зовсім поряд -зона бойові дій. І наразі залишається більше сотні неідентифікованих загиблих військовослужбовців. Тож, зарубіжний досвід має допомогти у розв’язанні цієї проблеми. Тренінги проходитимуть у три етапи. Спершу — лекції від представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Далі — польові тренування. Тобто, імітація розкопок, сортування біологічних знахідок та безпосередньо робота у лабораторії. Фахівці судово-медичної експертизи кажуть: головне їхнє завдання — подарувати хоч краплину заспокоєння родичам загиблого, які не знають про його долю. Адже кожна людина потребує належного поховання.

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