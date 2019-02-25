



Повернути старого перевізника та зупинку на правому березі З такими вимогами мешканці населених пунктів Новомосковського району увірвалися до Дніпропетровської обласної адміністрації. Люди обурені якістю транспортування, скаржаться на графік руху й небезпечні автобуси. Десятки мешканців Піщанської об’єднаної громади обурені зміною перевізника на маршруті номер двісті шістдесят три, який об’єднує більшість селищ району з Дніпром. Мовляв, і автобуси застарілі й графік руху — нестерпний. Чекати, доки тебе заберуть із зупинки іноді доводиться до сорока хвилин. Також мешканці ОТГ не розуміють — навіщо кінцеву зупинку перенесли з правого берега на лівий. Мовляв, це тільки додає проблем. Водії ж старої компанії-перевізника розповідають: автобуси продовжують курсувати до центру міста. У облдержадміністрації факт порушення підтвердили. Мало того, продемонстрували письмову згоду про перенесення кінцевої зупинки на лівий берег під якою підписалися абсолютно усі перевізники. Тож зміни які торкнулися двісті шістдесят третього маршруту — цілком логічні. Також обласні чиновники пообіцяли перевірити усі зауваження мешканців Піщанської об’єднаної громади стосовно неякісної роботи нового перевізника. І вже завтра на усі маршрути, які відправляються з лівобережної автостанції, чекає перевірка.

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