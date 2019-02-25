



Загальнонаціональний страйк проти корупції та рейдерських схем Сьогодні рівно на одну добу усі приватні нотаріуси країни припинили виконувати свої обов’язки. А у Києві — вийшли під стіни Кабміну на мітинг. В інших містах просто зачинили контори. Що змусило правників уперше вдатися до подібних дій — наші кореспонденти далі. Їх тут більше тисячі. Під стінами Кабміну — нотаріуси з усіх куточків країни. Просять відкритого діалогу з Міністерством юстиції та очільником уряду. До мирної акції протесту приєдналися по всій країні. У Нікополі на клієнтів також чекають зачинені двері. Юридичні питання містянам доведеться відкласти до завтра. Правники пояснюють: їх обурила нова постанова Кабміну, яка фактично може позбавити роботи будь-якого нотаріуса. Задля поновлення доступу до реєстру фахівці зобов’язані проходити тести, які вважають абсурдними. А от обмежити цей доступ можуть за несуттєві технічні помилки або навіть недосконалість програмного забезпечення. Таким чином, кажуть фахівці, це фактично важіль впливу Мін’юсту на нотаріуса. Учасники протесту певні: алгоритми перевірок мають закріпити на законодавчому рівні, а до розробки тестів можна залучити багаторічний досвід чинних нотаріусів. Поки ж тривають перемови у Кабміні. Якщо їх не почують, нотаріуси обіцяють масштабні акції протесту під посольствами іноземних держав.

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