



Співачка з Нікополя бере участь у відборі на конкурс «Євробачення» Олександра Журба із Нікополя бере участь у фінальному відборі на конкурс «Євробачення». Дівчина — одна з вокалісток колективу «Freedom jazz». Яскрава музична група з Успіхом пройшла обидва етапи національного відбору і потрапила до фіналу. Цієї суботи дівчата заспівають оду любові. Автором пісні є талановита нікопольчанка. Як підгримує її рідне місто? У рідному Нікополі за Олександру Журбу вболіває не лише її велика співоча родина. Для юних вокалістів студії «Рінсен» вона — справжній кумир, бо сама колись тут навчалася співу. Молодша сестра Олександри наслідує її в усьому. І навіть організувала акцію підтримки у рідній школі. Перед камерою дівчина небагатослівна, але відверта. Ми побували у скромному класі, де зростають справжні зірки-вокалістки. Нині джазову співачку тут згадують як яскраву та непосидючу дівчинку. Саме дідусь й приводив на вокал маленьку Олександру. Наразі онука рідко буває вдома. Коли випадає нагода — співає з дідусем-баяністом. Заради її перемоги Олексій Захарович навчився голосувати смс-кою. Дідусь сподівається, що «Freedom jazz» таки потрапить на Євробачення. Після 9-того класу Олександра вступила до вокального училища імені Глієра, а потім, напористу і працелюбну дівчину помітила сама Олена Кляденко. Так почалася кар’єра у «Freedom jazz» нікому невідомої дівчини з Нікополя. Наразі рідне місто активно підтримує джазову вокалістку. Вже цієї суботи відбудеться фінал національного відбору на Євробачення. «Freedom jazz» виступатимуть першими! Запальні дівчати виконають власну пісню Олександри Журби. Хіт про любов, де головний герой — бешкетник Купідон.

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