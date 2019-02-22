



В Україні найвищий в Європі показник підліткової вагітності В Дніпрі сьогодні обговорювали сексуальну освіту дітей. Таку дискусію ініціювали вчителі області, аби краще розумітись як доносити учням ці важливі питання. Тема дійсно гостра. Адже в Україні найвищий в Європі показник підліткової вагітності та захворюваності на інфекції, які передаються статевим шляхом. Враховуючі також епідемію СНІД, хвилюватись є про що. Фахівці впевненні, про питання сексуальної освіти діти мають дізнаватися не з інтернету чи пліток, а на спеціальних уроках. Викладати ці теми мають вчителі, які пройшли відповідну підготовку.

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