11 канал
23 февраля 2019 | 12:58

Працівники та пацієнти лікарні №8 вийшли на мітинг проти реорганізаці Працівники та пацієнти лікарні № 8 вийшли на мітинг проти реорганізаці

22 февраля 2019 18:40

Геноциду української медицини — ні. Десятки працівників та пацієнтів восьмої лікарні Дніпра вийшли на мітинг проти реорганізації. Відповідний проект близько тижня тому оприлюднила Дніпропетровська облрада. Персонал лікарні переконаний: медзаклад просто хочуть закрити.
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Рідкісний птах — просто у центрі Дніпра

22 февраля 2019 18:46

На одній із багатоповерхівок поселився сапсан — хижак родини соколових. Птах доволі рідкісний і на території населених пунктів на постійній основі не проживає. Ці крилаті можуть долати неймовірні відстані, тож звідки він прилетів? — з інших регіонів України чи з-за кордону — невідомо.

Свій зимовий будиночок сапсан облаштував практично у центрі міста — на багатоповерховому корпусі Дніпровської політехніки. Птах живе за вікном на останньому поверсі. Його побачили працівники сусідньої офісної багатоповерхівки. Зафільмувати хижака вдалося панові Сергію. Чоловік цікавиться дикою природою, тож почав регулярно спостерігати за пернатим. Про те, що перед ними саме сапсан, чоловіки зрозуміли не одразу. Адже птах сидів на досить великій відстані. Дійсно, сапсан в усьому світі вважається нечисленним видом. Ці хижаки мешкають на усіх континентах окрім Антарктиди. В Україні птах занесений до Червоної Книги. Тож до Дніпра птах, судячи з усього, прилетів перезимувати. Тут у нього чимало можливостей для полювання. На території населених пунктів сапсани харчуються переважно голубами. Орнітолог запевняє: ніякої небезпеки від такої зимівлі ні для птаха, ні для людей немає. Щойно розпочнеться теплий сезон, сапсан залишить місто.

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