Геноциду української медицини — ні. Десятки працівників та пацієнтів восьмої лікарні Дніпра вийшли на мітинг проти реорганізації. Відповідний проект близько тижня тому оприлюднила Дніпропетровська облрада. Персонал лікарні переконаний: медзаклад просто хочуть закрити.
Водій тролейбусу двадцятого маршруту знепритомнів за кермом.
22 февраля 2019 18:42
ДТП сталася на з’їздах Старого мосту. Електротранспорт рухався Мануйлівським проспектом. Й тільки-но почав підійматися на міст, як чоловіку стало погано з серцем. Тролейбус покотився у зворотному напрямку. Від падіння зі схилу його врятували лише бетонні відбійники. На місце викликали швидку, яка шпиталізувала водія. Ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі ДТП з’ясовують.
Ще одна ДТП сталася в центрі Дніпра. Страшну трагедію зафіксувала сьогодні одна з міських камер спостережень. Все трапилось в районі площі Героїв Майдану. Жінка раптово кинулась перебігати дорогу, коли машини вже почали рух. Скоріш за все, водій вантажІвки просто не встиг помітити пішохода. Автомобіль — учасник ДТП належить міському комунальному підприємству.