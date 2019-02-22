Водій тролейбусу двадцятого маршруту знепритомнів за кермом.

ДТП сталася на з’їздах Старого мосту. Електротранспорт рухався Мануйлівським проспектом. Й тільки-но почав підійматися на міст, як чоловіку стало погано з серцем. Тролейбус покотився у зворотному напрямку. Від падіння зі схилу його врятували лише бетонні відбійники. На місце викликали швидку, яка шпиталізувала водія. Ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі ДТП з’ясовують.

Ще одна ДТП сталася в центрі Дніпра. Страшну трагедію зафіксувала сьогодні одна з міських камер спостережень. Все трапилось в районі площі Героїв Майдану. Жінка раптово кинулась перебігати дорогу, коли машини вже почали рух. Скоріш за все, водій вантажІвки просто не встиг помітити пішохода. Автомобіль — учасник ДТП належить міському комунальному підприємству.



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