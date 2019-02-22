



Працівники та пацієнти лікарні № 8 вийшли на мітинг проти реорганізаці Геноциду української медицини — ні. Десятки працівників та пацієнтів восьмої лікарні Дніпра вийшли на мітинг проти реорганізації. Відповідний проект близько тижня тому оприлюднила Дніпропетровська облрада. Персонал лікарні переконаний: медзаклад просто хочуть закрити. Й тим самим залишити понад дві сотні медиків на вулиці, а пацієнтів — без цілодобової ЛОР та офтальмологічної допомоги. Працівники лікарні дарма намагалися прояснити ситуацію у посадовців. Тож, перед сесією, на якій депутати мали прийняти доленосне для медзакладу рішення, вийшли на акцію протесту. За дві години до початку сесії, під будівлею Дніпропетровської обласної ради почали збиратися люди — працівники та пацієнти Восьмої спеціалізованої лікарні Дніпра. Ті, хто схвильовані проектом рішення про реорганізацію медзакладу та його об’єднання з онкологічним диспансером. Лікарі кажуть: існувати разом два заклади не зможуть. Відтак переконані: восьму лікарню просто закриють. Восьма лікарні — чи не єдиний медзаклад у Дніпрі, де цілодобово працюють лори та окулісти, а також надається невідкладна допомога пацієнтам з щелепно-лицевими патологіями. Приймають і дорослих, і дітей. До речі, не менше медиків схвильовані пацієнти: якщо лікарню закриють — їм податися буде нікуди. До мітингувальників жоден з посадовців так ніхто і не вийшов. Та журналістам ситуацію все ж прояснили. Ще за годину до початку пленарної сесії, голова Дніпропетровської Обласної ради запевнив: питання про реорганізацію восьмої спеціалізованої лікарні розглядати не будуть. І з порядку денного його зняли. На пленарній сесії обласної ради депутати підтримали пропозицію передати восьму лікарню на баланс міста Дніпро. Втім, це не означає, що медзаклад продовжить працювати як і раніше. Скоріш за все, його таки реорганізують, зазначив очільник облради. Та як саме це відбуватиметься — вирішуватимуть вже депутати Дніпра.

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