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23 февраля 2019 | 12:58

Працівники та пацієнти лікарні №8 вийшли на мітинг проти реорганізаці Працівники та пацієнти лікарні № 8 вийшли на мітинг проти реорганізаці

22 февраля 2019 18:40

Геноциду української медицини — ні. Десятки працівників та пацієнтів восьмої лікарні Дніпра вийшли на мітинг проти реорганізації. Відповідний проект близько тижня тому оприлюднила Дніпропетровська облрада. Персонал лікарні переконаний: медзаклад просто хочуть закрити.
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Обласна сесія передала два десятки медзакладів у власність територіальних громад

22 февраля 2019 18:37

Депутати обласної ради, що зібралися на першу у цьому році сесію, спрямували додаткові кошти на дороги, освіту та реконструкцію лікарень. Серед інших рішень — розширення території лісних заповідників, визнання добровольців та  передача медзакладів у власність територіальних громад. Також депутати нарешті позбавились тягаря, що багато років знаходився на балансі облради. Це — мерседес Павла Лазаренка, який тепер виставлять на продаж. 250 мільйонів, що залишилися з минулого року, депутати сьогодні спрямували на ремонт і будівництво обласних доріг, розвиток освіти та охорони здоров’я. Також на цій сесії вони дали дозвіл на можливе проведення аукціону Аульської хлоропереливної станції. Тобто на переведення цього стратегічного підприємства із комунальної власності в іншу. Та це, каже голова обласної ради, питання не одного року. Проголосували депутати і за повернення у власність міста мАрганецького водоканалу. Керівництво цього підприємства, каже Гліб Пригунов, неодноразово пропонувало підвищити тарифи на воду удвічі, обласні керманичі відмовлялись. Тож тепер це питання вирішуватимуть на місці. Депутати продовжують передавати лікарні з області — у власність територіальних громад міст. На цій сесії вони повернули майже два десятки медзакладів Дніпру, Кривому Рогу, Павлограду та Межівській об’єднаній громаді. Ще кілька десятків лікарень на наступній сесії планують віддати й іншим містам області.

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